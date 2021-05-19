أول تعليق من مولر بعد عودته إلى المنتخب الألماني

أعرب توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن سعادته بالعودة مجددا إلى قائمة المنتخب الألماني (مانشافت) بعد فترة كبيرة من الغياب.





وأكد يواخيم لوف، المدير الفني للمانشافت اليوم الأربعاء، أن اللاعبين توماس مولر وماتس هوميلز سيكونان ضمن قائمة الفريق في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).





وبهذا، يعود اللاعبان مولر وهوميلز لصفوف المانشافت بعد غياب دام لأكثر من عامين.





وكان مولر (31 عاما) مهاجم بايرن ميونخ خاض آخر مبارياته الـ100 السابقة مع المانشافت في تشرين ثان/نوفمبر 2018، قبل أن يستبعده لوف من الفريق بعدها بشهور قليلة برفقة اللاعبين ماتس هوميلز وجيروم بواتينج.





وقال مولر على الموقع الإلكتروني لنادي بايرن "أشعر بالسعادة لأنني سأكون جزءا من المنتخب الوطني مجددا".





وأضاف "التحدي الرياضي الخاص بتمثيل المنتخب الألماني مجددا مع باقي اللاعبين في بطولة، وفرصة الفوز بلقب اليورو، يروق لي كثيرا".



