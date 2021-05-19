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"شكري" يلتقى غدًا نظيره اليوناني وعضو اللجنة المركزية لفتح ورئيس الشورى اليمني

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدا الخميس، سلسلة من اللقاءات مع كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع عزام الأحمد تطورات الوضع في الأراضى الفلسطينية، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.

 
كما يبحث شكرى مع أحمد بن دغر الأوضاع فى اليمن والعلاقات المصرية اليمنية.. فيما من المتوقع أن يناقش مع وزير خارجية اليونان العلاقات المتميزة التى تربط بين القاهرة وأثينا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

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