تعرف على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الاسماعيلي في الدوري

اعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي بالدوري.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على ملعب الجبل الاخضر ضمن منافسات الاسبوع 23 من منافسات الدوري المحلي.

وضم التشكيل كلا من:

محمود أبو السعود حارس مرمى، فاروق نور الدين، محمد سمير، باسم علي، أحمد الشيمي، محمد مجلى،، حسن على، عمر سافيولا، كريم مصطفى، محمد حمدي زكى، وسيم بن يحيى.