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"الأعداد بدأت تقل".. مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن نتائج الإجراءات الاحترازية التي اتخذت قبل عيد الفطر كان إيجابية، وأدت إلى تقليل أعداد الإصابات بالفعل.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الدولة قررت مد الإجراءات الاحترازية، بسبب النتيجة الإيجابية لتطبيق هذه الاجراءات، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لممارسة الحياة، ولكن مع تطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن المواطن لديه مساحة زمنية وفيرة، يستطيع أن يقوم بتلبية متطلباته بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك انفراجه حدثت اليوم في فتح الحدائق العامة والشواطئ، وهذا الأمر نابع من هذه الأماكن مفتوحة.

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