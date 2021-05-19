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ماسك الحليب والأرز للحصول على بشرة خالية من الشوائب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:29 م
العناية بالبشرة
العناية بالبشرة
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نقدم لكِ عزيزتي مكونات ماسك الحليب والزبادي والأرز المطحون للحصول على بشرة خالية من الشوائب ونقية وبيضاء كالثلج، فقط اتبعي الخطوات التالية:

المكونات

- 1 ملعقة كبيرة من الحليب.
- ملعقة صغيرة زبادي.
- ملعقة صغيرة أرز مطحون.
- 3 قطرات زيت لوز حلو.

طريقة تحضير الماسك

- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.
- اتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.
- ازيلي الخليط بالماء الفاتر.
- كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة وردية ناعمة.

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ماسك الحليب والارز العناية بالبشرة

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