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ماسك الحليب والأرز للحصول على بشرة خالية من الشوائب
الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:29 م
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نقدم لكِ عزيزتي مكونات ماسك الحليب والزبادي والأرز المطحون للحصول على بشرة خالية من الشوائب ونقية وبيضاء كالثلج، فقط اتبعي الخطوات التالية:
المكونات
- 1 ملعقة كبيرة من الحليب.
- ملعقة صغيرة زبادي.
- ملعقة صغيرة أرز مطحون.
- 3 قطرات زيت لوز حلو.
طريقة تحضير الماسك
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الماسك على بشرتكِ، مع الفرك قليلًا.
- اتركي الماسك حتى يجف أو بعد مرور نصف ساعة.
- ازيلي الخليط بالماء الفاتر.
- كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة وردية ناعمة.
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