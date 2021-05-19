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لأناقة لافتة.. خطوات الحصول على تسريحة الكيرلي لصاحبات الشعر القصير

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:34 م
تسريحة الكيرلي لصاحبات الشعر القصير
تسريحة الكيرلي لصاحبات الشعر القصير
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إذا كنتِ من صاحبات العر القصير وترغبين في عمل تسريحة الكيرلي إليك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للحصول على تسريحة شعر كيرلي بكل سهولة:

الجل وقلم الرصاص
- اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وجففيه بالمنشفة. 

- ضعي كمية من جل الشعر في راحة اليد، ووزعيها على كامل شعرك بالتساوي. 

- انتظري لمدة دقيقة واحدة، بعدها ابدأي بلف خصلات الشعر حول قلم رصاص.

- اتركي شعرك الى أن يجف

- بإمكانك فعل ذلك قبل الخلود الى النوم، وستستيقظين بشعر قصير كيرلي بشكل طبيعي بعيداً عن مجفف الشعر وأدوات تصفيف الشعر الساخنة.

زيت جوز الهند
- قومي بتوزيع كمية كافية من زيت جوز الهند على كامل شعرك. 
- مشطي شعرك ليتغلغل الزيت في الشعر ويتوزع عليه بشكل متساو. 
- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ليلة كاملة. 
- سيصبح شعرك القصير كيرلي بشكل طبيعي.

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