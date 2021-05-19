لأناقة لافتة.. خطوات الحصول على تسريحة الكيرلي لصاحبات الشعر القصير





إذا كنتِ من صاحبات العر القصير وترغبين في عمل تسريحة الكيرلي إليك خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للحصول على تسريحة شعر كيرلي بكل سهولة:





الجل وقلم الرصاص

- اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية وجففيه بالمنشفة.





- ضعي كمية من جل الشعر في راحة اليد، ووزعيها على كامل شعرك بالتساوي.





- انتظري لمدة دقيقة واحدة، بعدها ابدأي بلف خصلات الشعر حول قلم رصاص.





- اتركي شعرك الى أن يجف





- بإمكانك فعل ذلك قبل الخلود الى النوم، وستستيقظين بشعر قصير كيرلي بشكل طبيعي بعيداً عن مجفف الشعر وأدوات تصفيف الشعر الساخنة.





زيت جوز الهند

- قومي بتوزيع كمية كافية من زيت جوز الهند على كامل شعرك.

- مشطي شعرك ليتغلغل الزيت في الشعر ويتوزع عليه بشكل متساو.

- غطي شعرك بغطاء بلاستيكي لمدة ليلة كاملة.

- سيصبح شعرك القصير كيرلي بشكل طبيعي.



