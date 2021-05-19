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عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز، لمدة ساعتين لتقام في التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء.

يأتي قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش لإقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات، حيث يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في الثالثة عصرا ثم يلتقي منتخب الكويت مع  البحرين في السادسة مساءً.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض لقاء الغد. 

 

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