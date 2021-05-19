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عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش
الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:39 م
رامي بشاي
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تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز، لمدة ساعتين لتقام في التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء.
يأتي قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش لإقامة مباراتي افتتاح بطولة كأس العرب للصالات، حيث يلتقي منتخب مصر مع موريتانيا في الثالثة عصرا ثم يلتقي منتخب الكويت مع البحرين في السادسة مساءً.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض لقاء الغد.
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