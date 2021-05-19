مستشار الرئيس يوجه مناشدة لمن حصل على لقاح كورونا (فيديو)

ناشد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية، معقبًا:"متلقي التطعيم قد لا يصاب بالمرض، لكنه قد يحمل الفيروس ولا ينقله، إضافة إلى أنه لا يوجد شئ مضمون بنسبة 100%، لذلك يجب الالتزام مينفعش يمشي في الشارع براحته".



وجدد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، التأكيد على تأمين مصر إجراءات التعاقد على لقاحات كورونا من مصادر متعددة، لتطعيم أكبر عدد من المصريين.



وطمأن تاج الدين الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا قائلا «الجرعة الثانية متوفرة ليك من نفس نوع اللقاح لتلقيها في الموعد المحدد»، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لشراء لقاحات كورونا متوفرة سواء بمصر أو على مستوى الاتحاد الأفريقي.



وحول اللقاحات المخصصة لكورونا، قال مستشار الرئيس «حتى الآن لم يسمح بأي لقاح للأطفال أو السيدات الحوامل»، لافتا إلى أن صناعة الأدوية لعلاج الفيروسات عملية صعبة ومكلفة.



وأوضح تاج الدين أن جميع الأدوية المستخدمة لعلاج كورونا ليست جديدة، واستخدمت من قبل في البروتوكلات، لافتا إلى أن نتائجها لم تسفر عن القضاء على الفيروس، رغم تحقيقها بعض النتائج الإيجابية مثل تقليل مدة العلاج، وتخفيف الأعراض.

