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تضم 61584 وحدة سكنية.. تعرف على مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" في حدائق العاصمة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مبادرات عدة، أطلقتها الدولة المصرية، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المصريين، ضمن استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، وضمن تحركاتها لتوفير الخدمات المختلفة للمصريين، وخصوصا للفئات التي عانت من التهميش والإهمال على مدى عقود.

ومن بين المبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة، وخدمات تليق بآدمية المصريين، مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين".

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها معلومات عن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" في حدائق العاصمة:

- يقدر حجم استثمارات الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حتى الآن، بنحو 15.4 مليار جنيه.

- يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المقرر تخصيصها للمستفيدين بالمبادرة في المدينة 61584 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة 2530 فدانا.

- تم تخطيط وبدء تنفيذ العديد من الخدمات المتنوعة بالمدينة، وتشمل خدمات تعليمية، وترفيهية، وتجارية، واجتماعية، وغير ذلك.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة 29435.5 فدان.

- تتمتع مدينة حدائق العاصمة بموقع جغرافي متميز، نظرا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

- تقع مدينة حدائق العاصمة شرق مدينة بدر القائمة، ويحدها من الشمال خط سكة حديد القاهرة - السويس، ومن الجنوب طريق السويس الصحراوي، ومن الشرق طريق وصلة أم قمر، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي.

- بلغت نسبة تنفيذ 26976 وحدة سكنية، نموذج "3 غرف + صالة" نحو 83%، بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيه.

- جارٍ تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج "غرفتين + صالة"، بنسبة تنفيذ 40%، بقيمة استثمارية 0.5 مليار جنيه، ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل.

- تم البدء في تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج "3 غرف + صالة" ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس "الإعلان الرابع عشر" بمنطقة الـ2350 فدانا، بقيمة استثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

- بالنسبة للخدمات في المرحلة الأولى للمدينة، تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل: مخبزين، و7 مدارس، و11 سوقا تجارية صغيرة، و8 محال، و8 حضانات، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، و20 خدمة استثمارية، ومحطة وقود، ومركزي شباب، وموقف إقليمي، وقسم شرطة.

- فيما يتعلق بالمرافق والطرق والكهرباء بالمرحلة الأولى، بمنطقه 2350 فدانا، تم تنفيذ خط مياه شرب قطر 600 مم بطول 3.5 كيلومتر لتغذية إسكان حدائق العاصمة، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق "مياه، وصرف، وري" بنسبة إنجاز عيني 19%، كما تم إسناد أعمال الفرمة للطرق، وأعمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.

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