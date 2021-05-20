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مصر وبريطانيا تبحثان مواجهة آثار التغيرات المناخية

الخميس 20/مايو/2021 - 07:32 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع آني ماري تريفليان - وزيرة الأعمال والطاقة والنمو الأخضر البريطانية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حيث بحثتا سبل تفعيل حملة التكيف والمرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية ودور تحالف عمل التكيف الذي ترأسه مصر وبريطانيا والتعاون للخروج بنتائج ملموسة من مؤتمر المناخ القادم (COP26).

وأكدت "فؤاد"، أن الشراكة بين مصر وبريطانيا من خلال تحالف التكيف والمرونة شهدت جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وهناك المزيد من الدعم السياسي مؤخرا، وتوفير شركاء التنمية المزيد من مصادر التمويل لمشروعات التكيف، إلا أنه لا يزال يحتاج مزيد من الدعم السياسي لرفع الطموح في مجال التكيف خلال الفترة القادمة لوضعه على مسار مماثل لاجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية، إلى مؤتمر المناخ القادم COP26 نقطة تحوّل هامة لوضع إجراءات ومشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ في قلب العمل المناخي العالمي، موضحة أن مصر ستعمل بجد خلال الفترة القادمة للخروج بمزيد من الأهداف الواضحة والمتكاملة من مؤتمر المناخ COP 26، سواء من خلال عضويتها بمجموعة الـ 77 أو باعتبارها جزءًا أصيلا من المجموعة العربية والمجموعة التفاوضية الأفريقية.

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