6 معلومات مهمة عن حملة تقودها مصر وبريطانيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع آني ماري تريفليان - وزيرة الأعمال والطاقة والنمو الأخضر البريطانية (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حيث بحثتا سبل تفعيل حملة التكيف والمرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية ودور تحالف عمل التكيف الذي ترأسه مصر وبريطانيا والتعاون للخروج بنتائج ملموسة من مؤتمر المناخ القادم (COP26).





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز معلومات حملة التكيف والمرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية:





١-يهدف إلى إيجاد آليات لتمويل وتنفيذ مشروعات التكيف.





٢- يُسرع بإتاحة التمويل وبناء القدرات الوطنية للدول النامية لتنفيذ إجراءات التكيف والحصول على التمويل من الكيانات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.





٣-وضع إجراءات التكيف في شكل مشروعات استثمارية، ما يتطلب البحث عن أفضل الممارسات وقصص النجاح من القطاع الخاص والقطاع البنكي كنماذج لتمويل مشروعات للتكيف مع آثار تغير المناخ للتشجيع على تنفيذ مزيد من المشروعات في هذا المجال.





٤-حملة التكيف والمرونة التي تم أطلقت من رئيس مؤتمر الأطراف القادم (COP 26) خلال قمة التكيف مطلع هذا العام.





٥-تأتي هذه الحملة لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي تُتخذ للتخفيف والتكيف واستعراض أهمية التكيف مع آثار تغير المناخ والمرونة المناخية.



