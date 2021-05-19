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علم إسرئيل تدهسه الأقدام بمدخل قرية «هليه» في بني سويف

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قامت مجموعة من شباب قرية «هليه» التابعة لمركز ببا ببني سويف، اليوم الاربعاء، برسم صورة للعلم الاسرئيلي على الرصيف بمدخل القرية، لدهسها أقدام المارة، وعجلات السيارات والدراجات البخارية، تعبيرًا عن غضبهم تجاه الكيان الصهيوني إثر عدوانه على قطاع غزة.

وتداولت عددًا من الصفحات والمجموعات «الجروبات» المهتمة بمحافظة بني سويف، على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» صورة لعلم الكيان الصهيوني، مرسوم على الرصيف، في إشارة إلى أنها بمدخل قرية «هليه» بمركز ببا جنوب المحافظة.


ولأقت الصورة تفاعلًا من رواد ونشطاء «فيسبوك» بالتعليقات المؤيدة لتصرف الشباب والتي جاءت غالبيتها في سياق الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني، وإعلان حالة الغضب تجاه الجيش الاسرئيلي، أبرزها تعليق يقول «علم الصهاينة يستاهل الحرق والاهانة ولا شك».

وطالب آخرون بتعميم فكرة شباب قرية «هليه»، برسم صورة علم الكيان الصهيوني بمداخل وطرق قرى ومراكز المحافظة، لتدهسه الأقدام، تنديدا بالاحتلال الاسرائيلي وردا على عدوانه الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني، وتعبيرًا عن رفض ممارساة الجيش الاسرئيلي بالأرض المحتلة.

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