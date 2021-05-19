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سمير فرج: التدريبات البحرية المصرية رسالة ردع للمتربصين (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القوات البحرية تنفذ تدريبا أمام السواحل التونسية بمشاركة 13 دولة من بينها بلجيكا والولايات المتحدة.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج « صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن التدريب العابر الذي تنفذه القوات البحرية المصرية والإيطالية عابر بمعنى أنه لم يكن مخططا من بداية العام.

وربط فرج بين التدريبات البحرية والقلق الذي يشهده شرق المتوسط المتمثل في الهجرة غير الشرعية، والتحرشات بشأن الغاز، معلقا «هذه التدريبات بمثابة رسالة إلى من يهمه الأمر بعدم الاقتراب من الاستثمارات المصرية.

وحول الموقف الفلسطيني قال المفكر الاستراتيجي، إن مصر تدخلت منذ اليوم الأول لدعم غزة، لافتا إلى أن مصر طالبت بوقف إطلاق النار، وفتحت المعابر لاستقبال الجرحى من أهالي غزة.، مؤكدًا أن إسرائيل تضيق الخناق على مواطني غزة حتى أصبحت أكبر سجن في العالم.

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