Advertisements

عاجل - تشكيل قمة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أعلن المديران الفنيان لفريقي الهلال وأهلي جدة، التشكيل الأساسي لخوض مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.

تشكيل الهلال:

عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز


‏تشكيل الأهلي:

محمد العويس ، محمد الخبراني ، محمد فتيل، معتز هوساوي، عبدالباسط الهندي، فيجسا، نوح الموسى، محمد المجحد، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب، عمر السومة


جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بين أهلي جدة والهلال.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

أخبار تهمك

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يشعر بالغضب تجاه موسيماني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 6 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعة و 23 دقيقة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

06:39 م

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

04:54 م

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله