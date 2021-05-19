عاجل - تشكيل قمة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

أعلن المديران الفنيان لفريقي الهلال وأهلي جدة، التشكيل الأساسي لخوض مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد فيصل بن فهد.





تشكيل الهلال:





عبدالله المعيوف، مدالله العليان، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، جيوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز









‏تشكيل الأهلي:





محمد العويس ، محمد الخبراني ، محمد فتيل، معتز هوساوي، عبدالباسط الهندي، فيجسا، نوح الموسى، محمد المجحد، سلمان المؤشر، عبدالرحمن غريب، عمر السومة









جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بين أهلي جدة والهلال.





ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.



