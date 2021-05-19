إرشادات ونصائح طبية هامة للعروس قبل الزفاف.. اكتشفيها!

هناك نصائح وإرشادات طبية للعروس قبل الزفاف، قد تجهلها الكثيرات، كونها مرتبطة بزيارة الطبيب النسائي، ورغم أنها خطوة إستثنائية لا تهتم بها الأعراس إلا بعد الزواج، لكن يفضل معرفتها قبل الزفاف.





معلومات طبية هامة للعروس قبل الزفاف

وبحسب ما قالته إستشارية النساء والولادة الدكتورة سهير صقر من القاهرة،" بعد الإدراك العلمي والمعرفي في جميع أمور حياتنا بصفة عامة، أصبح لا غنى عن الرد على التساؤلات التي تدور بخواطر الأعراس المقبلات على الزواج اتجاه معلومات طبية هامة للعروس خصوصا" العلامة الحميمية، الحمل، المهبل، الرحم وما شابة ذلك من الأمور البالغة الأهمية"، التي يفضل معرفتها بشكل علمي وطبي من خلال زيارة الطبيب المختص لتفادي مشكلات صحية كبيرة مرتبطة بهذه الأمور بعد الزواج".





نصائح طبية للعروس قبل الزفاف

من هذا المنطلق تقدم الدكتور سهير، نصائح طبية للعروس قبل الزفاف في النقاط التالية:





- عمل الفحوصات الطبية التي تؤخذ من خلال جرعة الدم، لمعرفة كفاءة الهرمونات الأنثوية والمبيض بصفة عامة.





- التعرف على صحة المهبل وكيفية التعامل مع العلاقة الحميمية، لتجنب الآلام التي تحدث أثناء الجماع، خصوصا في حالة جفاف المهبل ونقص الإفرازات الطبيعية المرطبة.





- يفضل التعرف على موانع الحمل من الطبيب المختص، كي يختار لك أيتها العروس الأفضل لحالتك الصحية، علما أن من المعتقدات الشائعة حول تناول موانع الحمل في أول الزواج قد يؤخر الحمل غير صحيحة، لذا ينصح بعدم الإعتماد على الأقاويل الشائعة أو الإعتماد على خبرات المحيطين بك.





- قد تتعرض العروس للإلتهابات المهبلية المصحوبة بحكة مزعجة، دون معرفتها الأسباب وراء ذلك، لذا يفضل زيارة الطبيب المختص دون خجل، لتحديد العلاج المناسب قبل الزفاف، كذلك تنظيف المهبل وتجنب البكتيريا الضارة، مع تحديد الأطعمة المفيدة التي تحوي مركب البروبيوتيك لزيادة البكتيريا النافعة بالمهبل قبل الزفاف.





- إضطرابات الدورة الشهرية وعدم إنتظامها مشكلة كبيرة لا يمكنك تجاهلها أيتها العروس قبل الزفاف، ما يتطلب زيارة الطبيب المختص بشهور قبل الزفاف، خصوصا إذا كنت ترغبين في الحمل أول الزواج، من ناحية أخرى ينصح تدوين موعد الدورة الشهرية قبل الزفاف بشهور لمعرفة مواعيدها وتحديد موعد الزفاف على حسب موعدها، حتى لا تتسبب بمشكلات يوم عروسك.





- الإهتمام بالتغذية الصحية الداخلية، لتلبية إحتياجات جسمك بصفة عامة قبل شهور من الزفاف، دون التركيز على انقاص الوزن فقط بالطرق غير الصحية أو الإنسياق وراء الوصفات الطبيعية للإهتمام بالمظهر الخارجي فقط.





وأخيرا لا تخجلي أيتها العروس من زيارة الطبيب النسائي واستفيدي من النصائح الطبية المقدمة قبل الزفاف، كي تواجهي أمور بالغة الأهمية بدون معاناه بعد الزفاف.



