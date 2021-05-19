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اتحاد الصناعات يتبرع بألف طن من السلع الأساسية للأشقاء في فلسطين
الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:38 م
محمد عصام
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قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في اجتماعه اليوم وبحضور رؤساء الغرف الصناعية الاستجابة للمبادرة الرئاسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة.
حيث قرر المجلس التبرع بألف طن من السلع الاساسية الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية لدعم الاشقاء في دولة فلسطين وسوف يتم التنسيق مع الحكومة المصرية بشأن إيصال تلك المساعدات للاشقاء الفلسطينين من خلال القنوات الرسمية للدولة.
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