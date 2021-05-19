اتحاد الصناعات يتبرع بألف طن من السلع الأساسية للأشقاء في فلسطين

قرر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في اجتماعه اليوم وبحضور رؤساء الغرف الصناعية الاستجابة للمبادرة الرئاسية للتخفيف من آثار ما تعرض له قطاع غزة من أضرار جراء الأحداث الأخيرة.



