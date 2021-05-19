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طريقة تحضير كيكة السويسرول بالشوكولاتة اللذيذة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:10 م
كيكة السويسرول بالشوكولاتة
كيكة السويسرول بالشوكولاتة
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طريقة تحضير كيكة السويسرول بالشوكولاتة اللذيذة

المقادير
- دقيق : كوب
- لبن : نصف كوب
- سكر البودرة : نصف كوب
- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة (خام)
- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة
- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة
- البيض : 4 حبات (أحمر)
- الشوكولاتة : نصف كوب (سائلة / للحشو)

طريقة التحضير
- قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً بالمضرب الكهربائي.
- أحضري صينية مستطيلة وافرشيها ورق زبدة وصبي فوقها الخليط.
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 وأدخلها الصينية للفرن لمدة 20 دقيقة.
- أخرجي الصينية من الفرن وقطعي الكيك لنصفين.
- أضيفي عليها الشوكولاتة وافرديها ثم لفيها روول وأدخليها الثلاجة لمدة ساعة.
- أخرجي الكيك من الثلاجة وقطعيها وضعي فوقها صوص الشوكولاتة وزينيها بالفراولة.

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