وزير شئون القدس: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم (فيديو)

أكد الدكتور فادي الهادمي، وزير شئون القدس، أن مصر هي سند للشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص، مضيفا أن هناك علاقات وطيدة بين المصريين والفلسطينيين منذ زمن بعيد.



قال الهادمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يتعرض منذ الإدارة الأمريكية السابقة لدعم الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف أن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأنا نلمس منها إجراءات إيجابية مثل تصريحات بشأن حل الدولتين وإدانة لتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، متابعا أننا نتطلع إلى مواقف أمريكية شديد ضد العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



وأكمل وزير شئون القدس: «نتطلع لموقف سياسي أمريكي واضح داعم للشعب الفلسطيني».



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض السماع للمناشدات العربية على رأسها المصرية بشأن وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن الاحتلال يُجبر المقدسيين على هدم منازلهم بأيدهم لكي يتجنب الضرائب اللاحقة عليه إذا هدمها الاحتلال بنفسه.

