Advertisements

الأزهر يطلق حملته العالمية منتفضًا لعروبة القدس والحقوق الفلسطينية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف حملة بعنوان "القدس بين الحقوق العربية والمزاعم الصهيونية" باللغتين العربية والإنجليزية تضامنًا مع القضية الفلسطينية، يفند من خلالها المزاعم المغلوطة والأباطيل التي يروجها الكيان الصهيوني ويستهدف بها التأثير على القاعدة المعرفية لدى الشباب والنشء، في ظل التأثيرات السلبية لحملات التغريب والغزو الثقافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تسعى الحملة من خلال مجموعة من الرسائل، إلى رفع وعي الشباب بالقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى، والتصدي لما يتم ترويجه من قبل المنصات الإعلامية الصهيونية من شبهات ومزاعم مغلوطة حول القدس وعروبتها، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حي "الشيخ جراح" ومحاولة تهويده عبر التهجير القسري لسكانه من الفلسطينيين لطمس عروبته والاستيلاء عليه، إضافة إلى الاعتداءات الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة بالقدس وغزة والعديد من الأحياء والمدن الفلسطينية.

ويوثق الأزهر من خلال حملته للمعلومات الصحيحة والثابتة التي تؤكد على عروبة القدس، معتمدا في ذلك على مصادر تاريخية موثقة؛ تُقدم في صورة فيديوهات وتصميمات وقصص من خلال صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وانستجرام ويوتيوب، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون مع أساتذة متخصصين في التاريخ الإسلامي.

يذكر أن الأزهر الشريف أقام مؤتمرًا تحت عنوان: مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس في عام 2018، وهو المؤتمر الثاني عشر لنصرة القضية الفلسطينية الذي يقيمه الأزهر، وتأتي هذه الحملة استكمالا لجهود الأزهر في مؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم، وقضيته العادلة والمشروعة في استعادة أرضه المعتدى عليها واسترداد حقه المغتصب، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد أطلق حملة عالمية لنصرة القدس، بمنشور على صفحتيه الرسميتين بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بكل اللغات، دعا من خلالها قادة العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته، مطالبا الجميع بالتضامن وضرورة العمل على وقف القتل ودعم صاحب الحق والتوقف عن الكيل بمكيالين، إذا كانت هناك نية حقيقية لتحقيق السلام.

أخبار تهمك

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نجم الأهلي يشعر بالغضب تجاه موسيماني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

06:39 م

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

04:54 م

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله