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اتبعي هذه النصائح لتتغلبين على حزنك بعد "الانفصال" عن شريكِك

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تُعتبر فترة انفصال الشريكين، سواء كانا زوجين أو حبيبين، من أصعب الفترات الحزينة في حياة الكثيرات، ممن يشتقنَ غالبا إلى شريكهنّ، دون الوصول إليه بحكم الانفصال، وانتهاء العلاقة.

لذا، وبدلاً من قضاء الوقت في حالة من الحزن والبكاء على ما مضى، نقدّم هنا مجموعة من النصائح، التي يمكن أنْ تساعدكِ في تخطّي هذه الفترة الصعبة، واستعادة قوتكِ بعد الانفصال عن شريككِ.

اضحكي مع أصدقائكِ
اجتمعي مع أصدقائكِ المقرّبين واضحكي معهم من قلبكِ، وتبادلي الأحاديث التي ترغبين فيها خاصة بعد الانفصال .

رياضة الجري
مارسي رياضة الجري في الهواء الطلق وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

تسريحتك
غيّري قصّة وتسريحة شعركِ، واعتمدي نيولوك جديدًا.. كوني متألقة وابدئي حياة جديدة.

معسكر
اذهبي لقضاء عطلة في معسكر مع بعض أفراد العائلة، أو الأصدقاء المقرّبين الذين تفضلينهم.

الشاطئ
اذهبي إلى أحد الشواطىء، ودعي الرمال تتغلغل في أصابع قدميكِ ولاحظي التحسّن الذي سيطرأ عليكِ.

رياضة اليوجا
مارسي رياضة اليوجا، وخاصة في الهواء الطلق، حيث تحسّن من حالتكِ الصحية والنفسية بشكل كبير.

رفع الأثقال
استعيدي قوتكِ، ومارسي رياضة قوية مثل رفع الأثقال، أو البوكسينج، ممّا يقضي على أيّة مشاعر ضعف، ويجعلكِ قادرة على التحمّل.

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