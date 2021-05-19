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عزة مصطفى تروي تجربتها خلال تلقي لقاح كورونا (فيديو)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:20 م
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روت الإعلامية عزة مصطفى تجربتها خلال تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أنها سجلت على الموقع الرسمي ووصلت إليها رسالة بموعد الحصول على اللقاح.

وأضافت عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء: «هقولكم حصلي إيه بكل أمانة»، موضحة حصلت على الجرعة الأولى من اللقاح وشعرت بألم في ذراعي لم يدم أكثر من 48 ساعة وبعض الدوار.

وأكدت أنها لم تشعر بتلك الأعراض بعد تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح باستثناء ألم خفيف في ذراعها، مضيفة أنها تعمدت التصوير خلال تلقي اللقاح لكي تنقل التجربة لكل المواطنين، داعية الجميع لسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا.

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