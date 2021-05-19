Advertisements

أستاذ علوم سياسية يكشف نتائج زيارة السيسي الإيجابية إلى فرنسا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى فرنسا مهمة في هذا التوقيت خاصة أن فرنسا وألمانيا هما من يقودان الاتحاد الأوروبي حاليًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات على المستوى الأوروبي.

وأضاف "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هذه الزيارة تعزز تطوير مؤسسات التعاون والشراكة والرؤى المشتركة بين القاهرة وباريس على مستوى القضايا العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن الرئيس حرص على الالتقاء بعدد كبير من رؤساء مجالس الإدارات الشركات العالمية للتشجيع على الاستثمار، موضحًا أن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المهم الوقوف أمامه خاصة بعد الإشادة بحجم المشروعات التي تشهدها مصر والتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين.

وأوضح أن دعم الرئيس السيسي ومبادرة الـ500 مليون دولار التي أعلنت مصر توجيهها لصالح قطاع غزة لاقت تأييد كبير من الشركات وكأنه يخاطب المؤسسات المانحة بتعزيز هذا الأمر وأن تبادر هذه الدول وتحذو حذو مصر، مضيفًا أن مصر نقلت خلال هذه الزيارة رسالتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدالة موقفها في قضية سد النهضة.

ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول الآمنة والمستقرة وباتت نموذج للتحول الديمقراطي وهذا يشجع على الاستثمار فيها، كما أن مكانة الدولة المصرية في أوروبا والعالم في هذا التوقيت جاءت نتيجة التحركات التي تقوم بها السياسة الخارجية للدولة المصرية في السنوات الأخيرة.

أخبار تهمك

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

نجم الأهلي يشعر بالغضب تجاه موسيماني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

06:39 م

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

04:54 م

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله