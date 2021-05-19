أستاذ علوم سياسية يكشف نتائج زيارة السيسي الإيجابية إلى فرنسا



وأشار إلى أن الرئيس حرص على الالتقاء بعدد كبير من رؤساء مجالس الإدارات الشركات العالمية للتشجيع على الاستثمار، موضحًا أن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المهم الوقوف أمامه خاصة بعد الإشادة بحجم المشروعات التي تشهدها مصر والتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين.



وأوضح أن دعم الرئيس السيسي ومبادرة الـ500 مليون دولار التي أعلنت مصر توجيهها لصالح قطاع غزة لاقت تأييد كبير من الشركات وكأنه يخاطب المؤسسات المانحة بتعزيز هذا الأمر وأن تبادر هذه الدول وتحذو حذو مصر، مضيفًا أن مصر نقلت خلال هذه الزيارة رسالتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعدالة موقفها في قضية سد النهضة.



ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول الآمنة والمستقرة وباتت نموذج للتحول الديمقراطي وهذا يشجع على الاستثمار فيها، كما أن مكانة الدولة المصرية في أوروبا والعالم في هذا التوقيت جاءت نتيجة التحركات التي تقوم بها السياسة الخارجية للدولة المصرية في السنوات الأخيرة.



قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى فرنسا مهمة في هذا التوقيت خاصة أن فرنسا وألمانيا هما من يقودان الاتحاد الأوروبي حاليًا، مؤكدًا أن هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات على المستوى الأوروبي.وأضاف "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هذه الزيارة تعزز تطوير مؤسسات التعاون والشراكة والرؤى المشتركة بين القاهرة وباريس على مستوى القضايا العالمية والإقليمية.