صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح عالميًا



قالت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح على المستوى العالمي.



وأضافت "جيورجييفا"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا تأكيد على قوة هيكل الاقتصاد.



وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنها ناقشت مع الرئيس السيسي دور البنية التحتية في دعم اقتصاد القارة الأفريقية.



وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصادات الدول.