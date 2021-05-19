Advertisements

صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح عالميًا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:32 م
كريستالينا جيورجييفا
كريستالينا جيورجييفا
أمنية فوزي
Advertisements

قالت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نموذج ناجح على المستوى العالمي.

وأضافت "جيورجييفا"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا تأكيد على قوة هيكل الاقتصاد.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنها ناقشت مع الرئيس السيسي دور البنية التحتية في دعم اقتصاد القارة الأفريقية.

وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصادات الدول.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي برنامج الاصلاح الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتنفيذ أول يوليو

منذ حوالي 7 ساعات

يصيب مرضى كورونا والكورتيزون من أسبابه.. تفاصيل عدوى "العفن الأسود" القاتل

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يشعر بالغضب تجاه موسيماني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم فيراري بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ يومين

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

منذ حوالي 3 ساعات

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من هنا الزاهد بعد صورتها داخل كابينة طائرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رعب في الأهلي قبل موقعة الإياب أمام صن داونز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تصريحات قوية من المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلال لقائها "مدبولي"

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي للبنك الدولي‎

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للبنك الدولي لمصر

"الفقي" يكشف مفجأة عن من هو مدير عام صندوق النقد الدولي القادم

برلماني عن إشادة مُرشحة مدير صندوق النقد الدولي بمصر: "نجاح لخطة الإصلاح"

"النقد الدولى" يتطلع لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي جديد مع مصر.. ما هي أهم ملامحه؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية

عاجل - ريال مدريد يحصل سرًا على توقيع الصفقة المُستحيلة

06:07 م

عاجل - تأجيل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

06:39 م

عاجل من الحكومة بشأن الحدائق والمتنزهات والشواطئ

04:54 م

عاجل - لابورتا يزف بشرى سارة إلى جماهير برشلونة

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله