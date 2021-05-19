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جيورجييفا: أفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعمًا من صندوق النقد الدولي

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:46 م
كريستالينا جيورجييفا
كريستالينا جيورجييفا
أمنية فوزي
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أكدت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في مختلف أنحاء العالم.

وتابعت "جيورجييفا"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"،: "نتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، ونتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأفريقي إلى 2.3% خلال 2021".

وأشارت إلى أن أفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعمًا من صندوق النقد الدولي، متابعة: "نتطلع إلى زيادة الموارد المالية الخاصة بالقارة الأفريقية"، موضحة أن القطاع الخاص محرك قوي للاقتصاد سواء على مستوى العالم أو القارة الأفريقية.

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