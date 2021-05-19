جيورجييفا: أفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعمًا من صندوق النقد الدولي

أكدت كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه يجب الإسراع في توفير لقاح كورونا للجميع في مختلف أنحاء العالم.



وتابعت "جيورجييفا"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز"،: "نتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% في 2021، ونتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الأفريقي إلى 2.3% خلال 2021".



وأشارت إلى أن أفريقيا ستحصل على 33 مليار دولار دعمًا من صندوق النقد الدولي، متابعة: "نتطلع إلى زيادة الموارد المالية الخاصة بالقارة الأفريقية"، موضحة أن القطاع الخاص محرك قوي للاقتصاد سواء على مستوى العالم أو القارة الأفريقية.

