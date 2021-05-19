استمرار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة أحياء بورسعيد

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالأحياء خلال الفترة الحالية، لمتابعة تطبيق إجراءات السلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية وعى المواطن بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إغلاق الحدائق والشواطىء وغلق المقاهى وللكافتيريات فى التاسعة مساءا، وذلك فى إطار خطة الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى عدم التهاون فى توقيع العقوبات على المخالفين.





وفي هذا السياق، واصلت لجان المناخ مساء أمس برئاسة الدكتور منصور بكري رئيس الحي حملاتها الليلية لمتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهي والكافيهات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد علي الغلق في تمام الساعة التاسعة مساءا والتزام المحلات بالتعليمات وبتطبيق القرار، وقامت اللجان بتنفيذ قرارات غلق وتشميع بعض المحلات المخالفة لقرار الغلق كما قامت الحملة برفع الاشغالات المخالفة والتحفظ علي اشغالات تم وضعها بالطريق العام بالمخالفة للقانون كما قامت بالتفتيش علي الرخص لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المحلات الغير مرخصة ورفع الاشغالات وتطبيق قرارات الغلق والتشميع للمخالفين.





وفى حى الزهور، قامت حملة مساء أمس على الكافتيريات والمقاهي والمحال بنطاق حي الزهور حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بقيادة الأستاذ فوزى الوالى رئيس الحي بالمرور بمناطق الحي المختلقة لمتابعة تنفيذ القرارات وتأكيد تنفيذ الاجراءات الاحترازية ورصد بعض المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين، حيث تم المرور بمناطق الحي المختلفة ومصادرة عدد من الاشغالات.



وفي حي الضواحي، تم تحرير عدد من المحاضر البيئية ومحاضر عدم ارتداء كمامة خلال حملة اللجنة الاحترازية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بعدد من مناطق الحى، برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى بالتعاون مع لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بالمحافظة حيث تابعت إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيرس كورونا المستجد ومراجعة سلامة الاغذية بعدد من المحال التجارية والمطاعم الواقعه داخل نطاق الحى وذلك في إطار تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة إلى جانب التفتيش علي الرخص وازاله الاشغالات والتاكد من صلاحية وسلامه الأطعمة والمنتجات الغذائية وقد أسفرت الحملة علي تحرير عدد من المحاضر البيئية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات كما قامت اللجنه بمراجعة سلامه الاغذيه وتاريخ صلاحيتها وجوده التخزين اضافه الى مراجعه رخص النشاط والشهادات الصحيه للعاملين بعدد من المحال التجارية والمطاعم الواقعه داخل نطاق الحى.



وفى حى العرب، أكد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب إنه تم شن حملات نظافة لعدة أماكن بنطاق الحي في إطار خطة الحى للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد علي الواجهة الحضارية المميزة للحى لافتا إلى تنفيذ حملة النظافة قام العمل بها بمنطقة محيط مركز طب الأسرة وشارع والبلديه ونبيل منصور وابراهيم توفيق ووضح رئيس الحى بأن حملات نظافة المكثفة التي تقوم علي مستوى جميع الشوارع والمناطق لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا بجانبة بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل.





وفى حى الشرق، تواصلت جهود مكثفة لأعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات خلال الفترة المسائية بنطاق حى الشرق تحت إشراف العميد نعمان على نعمان رئيس حى الشرق حيث قامت إدارة تحسين البيئة بفترة نظافة خلال الفترة المسائية لرفع القمامة والمخلفات بالعديد من الشوارع بنطاق حى الشرق والعمل على تفريغ صناديق القمامة والنظافة والكنس حولها لمنع تكدس القمامة والمخلفات بشوارع الحى.





وفى حى الجنوب، واصل الحى برئاسة أحمد زغلف رئيس حى الجنوب الاعمال التي تقوم بها إداره تحسين البيئة بتجميل وتنظيف ( مدخل منطقة الحي الإماراتي من ٣٠ يوليو )، فقد قامت الإدارة بالاهتمام بالنظافه العامه في ( مدخل منطقة الحي الإماراتي من ٣٠ يوليو ) من كنس الشوارع وتنظيفها تماما وجمع أكياس القمامة المتطايرة وتجميل الشوارع.





وفى مدينة بورفؤاد، مازالت متابعة تنفيذ قرار الغلق بأنحاء مدينة بورفؤاد تنفيذا تام لقرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات تحت إشراف اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملات متابعة لجميع مناطق مدينة بورفؤاد للتأكد من تنفيذ قرار الغلق في المواعيد المحددة وحصر أي مخالفة وذلك ضمن خطة مجلس المدينة للتصدي ومقاومة إنتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



وفي حي الجنوب شنت الأجهزة التنفيذية بالحي برئاسة الاستاذ احمد زغلف رئيس الحي حملة لازالة التعديات بمنطقة القابوطي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.









