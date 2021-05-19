إنريكي يُحدد موعد الإعلان عن قائمة إسبانيا

أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي مارتينيز، أنه سيكشف عن قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" يوم 24 مايو/آيار الجاري.





وكان من المقرر، كما ورد قبل يومين، أن يعلن لويس إنريكي قائمة الفريق يوم 27 مايو/آيار، بعد يوم واحد من نهائي الدوري الأوروبي، الذي يخوضه فياريال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بملعب "إنيرجا جدانسك" ببولندا يوم 26 من الشهر الجاري.





ويتم الإعلان عن القائمة، كما هو مخطط، في قاعة لويس أراجونيث في مدينة لاس روثاث لكرة القدم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش، وسيحضره المدرب الذي سيكشف عن أسماء اللاعبين الـ 26 المختارين.





وينضم اللاعبون إلى معسكر المنتخب يوم 31 مايو/آيار، حيث سينهون كافة الاستعدادات لكأس الأمم الأوروبية.





ويخوض منتخب لاروخا مباراتين وديتين في إقليم مدريد، أمام نظيره البرتغالي يوم 4 يونيو/حزيران على ملعب واندا متروبوليتانو، وأمام ليتوانيا يوم 8 يونيو/حزيران على ملعب بوتاركي في ليجانيس.



