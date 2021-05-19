الأهلي يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

تراجع النادي الأهلى بشكل نهائى عن التفاوض مع إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستفسر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى عن المفاوضات مع لاعب منتخب الشباب خلال الفترة الماضية.

وتلقى موسيماني تأكيدات بصعوبة حسم الصفقة، بعد قيام إدارة بيراميدز بتوثيق عقد اللاعب مع الفريق فى الأيام الماضية، ليخرج بشكل نهائى من حسابات الأهلى خلال الفترة المقبلة، رغم رغبة اللاعب فى ارتداء القميص الأحمر.

وكان إبراهيم عادل على رأس العناصر المرشحة من الدورى المصرى للانتقال إلى الأهلى، بطلب من الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.