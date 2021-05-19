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الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بأسيوط، عن تنفيذ 5 قرارات إزالة للتعديات على أملاك ري، خلال حملة موسعة اليوم الأربعاء بمحافظة أسيوط، وذلك فى إطار الحملة القومية للإزالات رقم 17، وإستمرار التصدي للتعديات الصارخة على مجرى النيل من قطاع تطوير وحماية النيل.

وقالت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، إن الإزالات إشتملت على 3 قرارات ردم وتعديات بحجم 150 م٣، و2 مبانى بمسطح 100م٢ وذلك بناحية بنى زيد الاكراد بمركز الفتح بأسيوط، مؤكدة أنه تم ذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقاتهم وتحت إشراف مهندسي الإدارة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادى في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد العاطي الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

الجدير بالذكر أن الوزارة، أطلقت حملة بإسم إنقاذ النيل، والتي تهدف الى حماية نهر النيل، عن طريق إزالة كافة التعديات علي نهر النيل وكافة المجاري المائية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان وصول المياه إلى كافة الترع.
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط
الري: تنفيذ 5 قرارات إزالة في أسيوط

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وزير الموارد المائية والري وزارة الموارد المائية والري نهر النيل مصطفى الملاح حملة إنقاذ النيل أخبار وزارة الري أخبار مصر

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