بعد قرار فتح الشواطئ.. محافظ الإسكندرية يحذر المخالفين للإجراءات الإحترافية: "لن نتهاون"

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي تطبيق الإجراءات الإحترازية مع فرض غرامات على مستأجرى الشواطئ المخالفين، ووجه المختصين بالمتابعة الدورية لردع المخالفين، كما أكد على متابعة استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لإعادة فتح الشواطئ.





يأتي ذلك فى إطار تنفيذ قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء والمديريات والمختصين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، والمتابعة الدورية لردع المخالفين، وذلك حفاظًا علي صحة المواطنين.



علي الصعيد ذاته؛ تابع محافظ الإسكندرية استعدادات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. مؤكدا علي ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها.



من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أنه بناء على توجيهات المحافظ شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات علي مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية قد تصل إلي فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بإرتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد علي رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية علي رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه علي منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والإلتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة علي بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية 4 متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لوحدات خلع الملابس ودورات المياه، مؤكدًا علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

