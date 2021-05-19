نور خالد النبوي يروي موقف من كواليس تصوير الأختيار 2

نشر الفنان الشاب نور خالد النبوي صورًا من كواليس مسلسل " الاختيار2" مع عساكر حقيقية عبر صفحته الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



علق نور خالد النبوي علي الصور قائلا:" بعد ما خلصنا تصوير الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، لقيت العساكر الحقيقية اللي حضروا التصوير قالولي ممكن نتصور معاك وتنزلها علي " انستجرام"، أضاف:" شكرا أيمن وأحمد وفخور اني اتصورت معاكم".



المسلسل بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، أسماء ابو اليزيد، انجي المقدم، أحمد حلاوة وعدد كبير من ضيوف شرف المسلسل تأليف هاني سرحان إخراج بيتر ميمي