فاركو يتعادل سلبياً مع دكرنس ويواصل نزيف النقاط

فقد فريق فاركو نقطتين غاليتين بتعادله سلبيا مع دكرنس فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية فى افتتاح مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مجموعة الإسكندرية فى القسم الثانى .

وبذلك يرتفع رصيد فاركو إلى 45 نقطة ودكرنس إلى 30 نقطة .

ورغم التعادل يظل فاركو على القمة بفارق نقطتين عن الحرس الذى يواجه بيلا غداً على ملعب الأخير وفى حالة فوز الفريق العسكرى سيتساوى مع فاركو فى عدد النقاط وان كانت المواجهات المباشرة فى صالح فاركو .