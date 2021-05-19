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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل


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