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عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري
الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:51 م
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيف فاروق جعفر
خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل
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