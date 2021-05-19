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صدمة قوية في باريس سان جيرمان قبل نهائي كأس فرنسا

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة مزدوجة موجعة، اليوم الأربعاء، قبل ساعات قليلة من مواجهة موناكو في نهائي كأس فرنسا.

وفقاً لمعلومات إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان سيفتقد لجهود نجميه نيمار، وبريسنيل كيمبيمبي، في نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، بسبب الإيقاف.

رفضت اللجنة الأولمبية الفرنسية الاستئناف المقدم من قبل إدارة باريس سان جيرمان لرفع عقوبة نيمار وكيمبيمبي، ليتأكد غيابهما عن نهائي كأس فرنسا.

وسيغيب نيمار عن نهائي كأس فرنسا ضد موناكو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار في الدقيقة 89 ضد مونبلييه في الدور نصف النهائي للكأس، أما كيمبيمبي فنال البطاقة الحمراء أمام رين في الدوري الفرنسي.

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