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"المركزي" يمد مبادرة تمويل رواتب العاملين بالسياحة لنهاية 2021
الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:13 م
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
وأضاف المركزي المصري، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، أنه تم مد فترة السماح بالنسبة للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلي نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وتبلغ قيمة مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، 3 مليارات جنيه، بسعر عائد متناقص 5%.
وذكر المركزي، أن هناك إمكانية لاستفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.
وأكد المركزي المصري، أنه سيستفيد من مبادرتي السياحة لإحلال وتجديد الفنادق أو تمويل الأجور والرواتب ومصروفات الصيانة، كلًا من الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
كما أكد أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
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