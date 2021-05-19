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"المركزي" يمد مبادرة تمويل رواتب العاملين بالسياحة لنهاية 2021

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
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 قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه تقرر مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.

وأضاف المركزي المصري، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، أنه تم مد فترة السماح بالنسبة للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلي نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

وتبلغ قيمة مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، 3 مليارات جنيه، بسعر عائد متناقص 5%.

وذكر المركزي، أن هناك إمكانية لاستفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التى تم تمويلها.

وأكد المركزي المصري، أنه سيستفيد من مبادرتي السياحة لإحلال وتجديد الفنادق أو تمويل الأجور والرواتب ومصروفات الصيانة، كلًا من الشركات المساهمة المصرية العاملة فى مجال السياحة والتى تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

كما أكد أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.

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