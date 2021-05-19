تفاصيل الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين (فيديو)

كشف النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، تفاصيل الجلسة الطارئة للبرلمان العربي حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، قائلًا إن الجميع أكد على الدور الرائد لمصر، وأشاد بالمبادرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع غزة بـ500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.



ولفت "عابد"، خلال مداخلة تليفونية مع النشرة الإخبارية على فضائية "تين"، إلى أن هذا كان محور الحديث في جلسة البرلمان العربية اليوم.



وأوضح أن الجلسة خرجت بحوالي 27 توصية أهمها؛ أن يكون هناك تضافر عربي لدعم غزة ماليًا أسوة بمصر، ومطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باتخاذ عقوبات رادعة، مضيفًا أنهم خاطبوا الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف بيع السلاح لقوات الاحتلال التي تستخدمه ضد المدنيين.

