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سوق التمويل متناهي الصغر المصري قفز إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية 2020

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
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أكدت مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري أن المبادرات، التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة في محفظة التمويل متناهي الصغر لتقفز من 6.4 مليار جنيه في ديسمبر 2016 إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مواطن.

وقالت أبو النجا، خلال مشاركتها في فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، حول المشروعات متناهية الصغر بمشاركة مسؤولين من الأمم المتحدة والبنك الدولي وهيئة الرقابة المالية، إن نحو 27.8 مليار جنيه من تلك التمويلات جاءت من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت أن البنك المركزي وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في صدارة أولوياته، إدراكا منه بأهمية هذا القطاع الحيوي والهام في خلق فرص العمل والحد من الفقر وعدم المساواة خاصة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي فرضها انتشار وباء كورونا، والذي أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية خاصة على الفئات الأكثر ضعفا ما يجعل الوقت الحالي هو الأنسب لتوحيد الجهود للمساعدة في دعم هذا القطاع.

ولفتت أبو النجا إلى أن المركزي يتعاون مع الأطراف ذات الصلة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال المبادرات المختلفة وتعزيز الشمول المالي.

وأشارت وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتحفيز قطاع المشروعات متناهية الصغر، ومن بينها إلزام البنوك بتخصيص 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مبادرة تمويل برنامج الترقية المؤسساتية لعدد 41 جمعية من جمعيات التمويل متناهي الصغر (فئة ج) لترقيتها إلى الفئة (ب)، بالإضافة إلى تدريب 1128 من العاملين الجمعيات في 11 محافظة من بينها 7 محافظات في الصعيد.

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