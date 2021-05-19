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صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)

الأربعاء 19/مايو/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، عن إرسال فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائى الغردقة وسفاجا البحريين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة لإرسال فرق طبية مدربة لتطعيم العاملين في أماكنهم، لافتًا إلى أهمية تطعيم جميع العاملين بالمنافذ البحرية والجوية مما يعود أثره على تنشيط حركة السياحة داخل محافظة البحر الأحمر.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاء ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)
صحة البحر الأحمر: فرق طبية لتطعيم العاملين بمينائي سفاجا والغردقة بلقاح كورونا (صور)

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