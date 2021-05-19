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مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 6 سيارت بحلوان

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب6 آخرون فى حادث تصادم سيارة نقل ومقطورة و4 سيارات ملاكي أخري أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات من بينهما مقطورة وسيارة نقل وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ 4سيارات إطفاء لمكان الحريق. وسيارات أسعاف.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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