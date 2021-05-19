عاجل - موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأبدى المدير الفني، موافقته المبدئية على رحيل حسين الشحات لاعب الفريق، بسبب تراجع مستواه الفني، خلال الموسم الجديد.





وظهر الشحات خلال الفترة الماضية، بمستوى متواضع ما جعله تحت النقد الجماهيري، حيث تعالت الاصوات داخل القلعة الحمراء، من أجل إعارته.





وكانت أنباء إعلامية، أكدت في وقت سابق أن الشحات تلقى عدة عروض خليجية، أبرزها العين الإماراتي، الذي يخطط لاستعادة اللاعب مرة أخرى.



