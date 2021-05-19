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مواعيد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:08 م
ليفربول وبيرنلي
ليفربول وبيرنلي
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ليفربول وبيرنلي .. اشتعلت المنافسة في الدوري الإنجليزي، ولاسيماً على المراكز الأربعة الأولى، والتي تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك الصراع على الهبوط.

مباراة ليفربول وبيرنلي

ويترقب عشاق الكرة العالمية موعد مباراة ليفربول وبيرنلي المهمة والتي تنطلق مساء اليوم، والتي يسعى فيها أبناء كلوب في حصد الثلاثة نقاط، من أجل الحفاظ على آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا.

مواجهة مباراة ليفربول وبيرنلي

ويلعب فريقا ليفربول وبيرنلي ضمن مباريات الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يتصدرها فريق منانشستر سيتي.

ليفربول يسعى للعب في دوري الأبطال

ويواصل ليفربول رحلته نحو حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا حينما يواجه بيرنلي مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي يقام على ملعب "تورف مور".

مباريات ليفربول السابقة

وحقق ليفربول قبل مباراته مع بيرنلي، فوزاً غالياً في الثواني الأخيرة بالمباراة السابقة والتي جمعته بفريق وست بروميتش، بهدف لحارسه أليسون بيكر ليحمي حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ظروف مواجهة مباراة ليفربول وبيرنلي

يدخل ليفربول مباراته أمام بيرنلي وهو يحتل المركز الخامس برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بجدول ترتيب البريمير ليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي

تنطلق  مباراة ليفربول ضد بيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي على ملعب "تورف مور"، في تمام الـ9:15 بتوقيت القاهرة، الـ10:15 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط بشكل حصري نقل المباراة عبر شاشتها، وبتعليق من حفيظ الدراجي.

تشكيل بيرنلي المتوقع في مباراته أمام ليفربول

 من المتوقع أن يبدأ شون دايش مدرب بيرنلي المباراة بتشكيل مكون من بايلي بيكوك فاريل- تشارلي تايلور - بن ميي - جيمس تاركوفسكي - ماثيو لوتون- دوايت ماكنيل- جاك كورك - آشلي ويستوود - جوش برونهيل وفي الهجوم كريس وود وماتاي فيدرا.

تشكيل ليفربول لمباراة بيرنلي

وويتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مباراته أمام بيرنلي بنشكيل مكون من أليسون بيكر في حراسة المرمى، وروبرتسون وناثانيل فيليبس وريس وليامز إلى جانب أرنولد وألكانتارا، وفابيينو وفينالدوم، إضافة إلى الثلاثي الهجومي، ماني وصلاح وفيرمينيو.

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