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السبت.. إعادة فتح جميع الشواطئ بالإسكندرية وفق إجراءات مشددة

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بأنه ستفتح الشواطئ من صباح يوم السبت القادم الموافق ٢٢ مايو طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقد شدد السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية علي تطبيق الاجراءات الاحترازية علي شواطئ المحافظة والبالغ عددها ٦٦ شاطئ واهم تلك الاجراءات هي:-

١- التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن ٤متر بين كل شمسية وأخرى.
٢- التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.
٣- توافر جهاز لقياس درجات الحرارة علي كل شاطئ.
٤- توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية علي الشواطئ.
٥- ارتداء اطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.
٦- استكمال ادوات ومواد الاسعافات الاولية والمسعفين والمنقذين.
٧- الزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الاجراءات الاحترازية علي الشواطئ وتوقيع الغرامات علي المخالفين منهم.
٩- استخدام الادوات احادية الاستعمال علي كافتريات الشواطئ.
١٠ - انتشار فرق التفتيش والمتابعة علي الشواطئ لمراقبة الموقف عليها اولا بأول.
ويهيب اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمواطنين بالالتزام بتلك التعليمات حرصا علي الصحة العامة وحفاظا على أرواح الجميع.

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