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استراتيجي يكشف الرسائل من وراء التدريبات البحرية المصرية أمام السواحل التونسية

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، التفاصيل المتعلقة بالتدريب العابر التي تنفذه القوات البحرية المصرية أمام السواحل التونسية بمشاركة 13 دولة من بينها بلجيكا والولايات المتحدة ومن قبلها فرنسا.

وقال "العمدة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن التدريب العابر عبارة عن تدريبات مشتركة من المياه الإقليمية المصرية في اتجاه البحر الأحمر أو المتوسط.

وأضاف أن هذا التدريب يستهدف تأمين التجارة العالمية والركائز الاقتصادية لمصر في المياه الإقليمية والتصدي لأي تعديات متوقع حدوثها، فضلًا عن اهتمام مصر بمستوى قواها الشاملة وتعزيز قدرتها خاصة أن مصر أصبحت حاليًا الرقم الأهم في المعادلة ومحطة رئيسية في كل القضايا على مستوى القارة الأفريقية أو الأوروبية.

وفي ذات السياق قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن القوات البحرية تنفذ تدريبا أمام السواحل التونسية بمشاركة 13 دولة من بينها بلجيكا والولايات المتحدة.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج « صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن التدريب العابر الذي تنفذه القوات البحرية المصرية والإيطالية عابر بمعنى أنه لم يكن مخططا من بداية العام.

وربط فرج بين التدريبات البحرية والقلق الذي يشهده شرق المتوسط المتمثل في الهجرة غير الشرعية، والتحرشات بشأن الغاز، معلقا «هذه التدريبات بمثابة رسالة إلى من يهمه الأمر بعدم الاقتراب من الاستثمارات المصرية.

وحول الموقف الفلسطيني قال المفكر الاستراتيجي، إن مصر تدخلت منذ اليوم الأول لدعم غزة، لافتا إلى أن مصر طالبت بوقف إطلاق النار، وفتحت المعابر لاستقبال الجرحى من أهالي غزة.، مؤكدًا أن إسرائيل تضيق الخناق على مواطني غزة حتى أصبحت أكبر سجن في العالم.

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