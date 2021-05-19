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"البيئة" تضبط مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في "القصيم" و"الشرقية"

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ضبطت فرق الرقابة والتفتيش في وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالفات حفر آبار مياه دون ترخيص في منطقتي القصيم والشرقية، وذلك خلال جولات تفتيشية نفذتها أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية بحق المسؤولين عن معدات الحفر التي تعمل دون تصريح، وأصحاب الآبار، وفقاً لنظام المياه الذي صدر العام الماضي.

وتواصل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة وفروعها بالمناطق جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضبط مخالفي الأنظمة واللوائح والاشتراطات الهادفة إلى تطبيق نظام المياه والمحافظة على مصادرها ومنع استنزافها وتنظيم أعمال الحفر.

ودعت الوزارة الراغبين في حفر الآبار إلى التقدم بطلب رخصة حفر بئر عبر موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa، واستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن اتباع الإجراءات النظامية لترخيص الآبار من شأنه ضمان استدامة المياه الجوفية وسلامتها وجودتها.

ونوهت بأهمية الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، داعيةً أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11هـ.

وأشارت إلى أن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص تصل إلى 25 ألف ريال تصدر بحق صاحب البئر، كما تصل مخالفة مالك معدة الحفر إلى 50 ألف ريال، تطبيقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

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الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة السعودية أجازة عيد الفطر المبارك

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