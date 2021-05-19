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أحمد العوضي يوجه الشكر للشعب الجزائري

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:37 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

شكر الفنان أحمد العوضي مجموعة من الشباب الجزائرية قلدوا مشهد من مسلسل " اللي مالوش كبير" لشخصية سيف الخديوي حيث علق قائلا:" ألف شكر للشعب الجزائري


شارك الفنان أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل " اللي مالوش كبير" الذي عُرض بالسباق الرمضاني وحقق نجاحًا جماهيريًا.
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، احمد العوضي، دنيا عبد العزيز، خالد الصاوي، عايده رياض تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري

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