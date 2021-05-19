ننشر الصور الأولية لحادث تصادم 6 سيارت بحلوان

حصلت بوابة الفجر على الصور الأولية، في حادث تصادم سيارة نقل ومقطورة و4 سيارات ملاكي أخري سيارات أعلى الطريق الأوسطي بمدينة حلوان، مما أسفر عن وفاة شخصان وأصابة 6 آخرين.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد وقوع حادث تصادم بين 6 سيارات من بينهما مقطورة وسيارة نقل وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة، ودفعت الحماية المدنية بـ 4سيارات إطفاء لمكان الحريق وسيارات إسعاف.



وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.