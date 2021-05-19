إحباط بيع 4 أطنان سكر تمويني في السوق السوداء بالجيزة



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4٫1 طن سكر تمويني، بها نقص في الأوزان بمقدار 1200 جرام 1600 جرام في الباكت الواحد زنة 20 كيلو جرام، 100 كيلو جرام سكر تمويني، معبأة داخل عبوات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه وتشكل خطرًا على الصحة العامة، قدرت بقيمة مالية 35700 جنيه تمهيدًا لتوزيعه على المجمعات الإستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفًا شروط التعاقد مخزن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.