تحرير 46 مخالفة خلال حملة تموينية مكبره بقنا



أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت عددا من الحملات التموينية بالتعاون مع إدارة مباحث التموين، على الأسواق ومحال بيع المواد الغذائية والمخابز بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بغرض رصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وكذا التأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.



وأوضح محافظ قنا أن الحملات أسفرت، عن ضبط 450 كجم أرز ، و450 كرتونة خل مجهول المصدر، و صاحب مخبز بلدي لإعاقة الحملة عن التفتيش، بالإضافة إلى تحرير 46 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وعرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وخبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وإدارة منشأة بدون ترخيص " وقد تحررت محاضر بالمخالفات،





ومن جانبه قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا أن المديرية مستمرة في شن الحملات اليومية على الأسواق، والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.