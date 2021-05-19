تعليق غير متوقع من محمد الشرنوبي على صورة هنا الزاهد

داعب الفنان محمد الشرنوبي الفنانة هنا الزاهد وذلك علي صورتها الأخيرة بكابينه طائرة عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



كتب الفنان محمد الشرنوبي تعليق علي صوره هنا الزاهد قائلا:" ونبي خلي بالك عشان صور الطائرات بتعمل مشاكل".



الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة هنا الزاهد كان مسلسل " النمر" للنجم محمد امام، بطولة هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، حنان سليمان، نرمين الفقي، محمد مهران، محمود حافظ، تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل