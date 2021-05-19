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تعليق غير متوقع من محمد الشرنوبي على صورة هنا الزاهد

الأربعاء 19/مايو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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داعب الفنان محمد الشرنوبي الفنانة هنا الزاهد وذلك علي صورتها الأخيرة بكابينه طائرة عبر صفحتها الشخصية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

كتب الفنان محمد الشرنوبي تعليق علي صوره هنا الزاهد قائلا:" ونبي خلي بالك عشان صور الطائرات بتعمل مشاكل".

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة هنا الزاهد كان مسلسل " النمر" للنجم محمد امام، بطولة هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، حنان سليمان، نرمين الفقي، محمد مهران، محمود حافظ، تأليف محمد صلاح العزب إخراج شيرين عادل

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