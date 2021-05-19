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سبب وفاة إيمان فريد الديب

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:25 م
إيمان فريد الديب
إيمان فريد الديب
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تصدرت إيمان فريد الديب ابنة المحامي الشهير فريد الديب اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من مايو 2021، تريند محرك البحث جوجل، عقب الإعلان عن خبر وفاتها.

إيمان فريد الديب

وشيعت جنازة الدكتورة إيمان فريد الديب اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمحافظة الجيزة وسط حضور عدد من المقربين.

جنازة إيمان فريد الديب

وتساءل الكثيرون عن سبب غياب المحامي الشهير فريد الديب عن جنازة ابنته إيمان فريد الديب ما دفع المقربين من العائلة، بالرد والإجابة عن تلك التساؤلات.

سبب غياب والد إيمان فريد الديب

وأكد أحد المقربين الأسرة أن سبب غياب المحامي الشهير عن جنازة ابنته إيمان فريد الديب هو الخوف عليه من الإصابة بفيروس كورونا ولاسيماً أنه متقدم في العمر ومناعته ضعيفة.

طليق شقيقة إيمان فريد الديب

وغاب الفنان تامر عبد المنعم عن جنازة إيمان فريد الديب حيث كان متزوجا من شقيقة الدكتورة الراحلة، معللاً ذلك بسبب ارتباطه بحث في دبي، ما حال دون وصوله إلى القاهرة.

وفاة إيمان فريد الديب اليوم

ورحلت الدكتورة إيمان فريد الديب توفيت صباح اليوم الأربعاء، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أكثر من 10 أيام من محاولات إنقاذها.

معلومات عن إيمان فريد الديب

ولدت الراحلة إيمان فريد الديب في عام 1971 وهي تبلغ من العمر 50 عاماً، وهي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتتلمذ على يديها كثير من الطلاب والطالبات.

دراسة إيمان فريد الديب

تخرجت إيمان فريد الديب في كلية الحقوق جامعة القاهرة تخصص قانون دولي، وحصلت على درجة الدكتوراة من الجامعة في عام 2007، عن تخصص الآداب والعلوم الإنسانية "متفرقات".

مؤلفات إيمان فريد الديب

وتوجد العديد من الكتب التي ألفتها الدكتورة الراحلة إيمان فريد الديب في مجال القانون لدراستها ومجال عملها، وشقيقتها حنان طليقة الفنان تامر عبد المنعم.

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