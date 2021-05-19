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"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم

الأربعاء 19/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال أحمد نجيب مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع المتاحف، إنه تم رفع كفاءة وتأهيل متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى 3 ليصبح متحفًا نموذجيا متكاملًا يستقبل الأشخاص ذوي الهمم.

جاء ذلك على هامش افتتاح متحفي مطار القاهرة الدولي، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام.

وأوضح نجيب أنه تم إعداد وتركيب بانلز وبطاقات شارحة بطريقة برايل للقطعة الآثرية الموجودة ضمن مسار الزيارة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، والتي تم إعدادها بالتعاون مع منى صفوت رئيس جمعية مشوار التحدي للتنمية والبيئة.

كما تم تركيب لوحات إرشادية بلغة الإشارة لتخدم الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة من الإعاقة السمعية، التي قام بتنفيذها نزيه حسني المشرف العام على السوشيال ميديا بقطاع المتاحف بالتعاون مع الإدارة الهندسية بقطاع المشروعات.

وتمت الأعمال تحت إشراف مباشر من وفاء البحيري مدير عام المتحف، أشجان النحاس مدير إدارة الإعلام بقطاع المتاحف ومسئول ملف الإتاحة ورفع كفاءة وتأهيل المتاحف لتستقبل ذوي الإحتياجات الخاصة، وبإشراف عام من تهاني نوح المشرف العام على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة في قطاع المتاحف.
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم
"لوحات بطريقة برايل وتجهيزات خاصة".. تعرف على تأهيل متحف المطار ليناسب ذوي الهمم

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